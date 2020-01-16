Москва, , 13:58 — REGNUM Работа с российскими субъектами по лицензированию новых детских садов будет усилена, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства просвещения РФ.

Проблему обеспечения детей яслями поднял в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что темпы этой работы недостаточны, и потребовал от руководителей регионов решить этот вопрос.

В Минпросвещения напомнили, что задача по лицензированию образовательных организаций входит в исключительные полномочия субъектов РФ, однако в этом направлении с регионами идёт системная методическая работа. Теперь она будет усилена.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в своём послании президент заявил, что в 2018—2019 годах создано 78 тыс. ясельных мест вместо 90 тыс. Из-за отсутствия лицензии только на 37,5 тыс. мест могут принять детей.

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