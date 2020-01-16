Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM Административную ответственность за ношение холодного оружия предложили ввести в ГУВД Ташкента. Об этом сообщили 16 января в пресс-службе ведомства.

В управлении отметили, что сотрудники правоохранительных органов с 13 по 14 января изъяли 32 ножа. На официальной странице в социальных сетях инициативу ведомства поддержали 93% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года депутаты Сената Казахстана одобрили закон «Об оружии», который регламентирует его классификацию, хранение и применение. В частности, закон разрешает гражданам, имеющим право на хранение и ношение оружия, применять его в целях самообороны.

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