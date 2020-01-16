Москва, , 13:19 — REGNUM В небе над Москвой в декабре 2019 года лишь восемь часов светило солнце. Об этом заявил журналистам и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Вильфанда, восемь часов — это всего лишь 3,7% от максимально возможного числа солнечных часов. В январе синоптики ожидают улучшения.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 25 лет средняя температура зимних месяцев в центре европейской России повысилась на 2−2,5 градуса.