Москва, , 12:59 — REGNUM Обучение в ординатуре в российских вузах по дефицитным специальностям будет на 100% целевым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

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Кроме того, будет увеличен целевой приём в высшие учебные заведения.

«Минздравом России и Минобрнауки России при формировании предложений на 2020 год была учтена необходимость увеличения объёмов целевого приёма», — приводит ТАСС слова представителя министерства.

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Уточняется, что речь идёт о направлениях «лечебное дело» и «педиатрия». В проекте акта об установлении квоты приёма на целевое обучение предусмотрено установление квоты приёма на целевое обучение по этим специальностям в объёме 70% и 75% соответственно. Ранее по заявленным специальностям квота была установлена в объёме 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости ежегодного увеличения количества бюджетных мест в российских вузах. При этом, подчеркнул глава государства, вузы в региона должны получать бюджетные места в приоритетном порядке. Также российский лидер предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям.