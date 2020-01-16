Ашхабад, , 12:58 — REGNUM Некоторые руководители государственных органов Казахстана ведут себя как стрекозы, прыгая с одного должностного места на другое. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентским молодежным кадровым резервом, сообщает издание Tengrinews.

«Один год поработал, требует другую должность или в этом же министерстве, или в другом», — сказал глава государства. Он добавил, что для госаппарата институциональная память имеет первостепенное значение.

В качестве еще одной проблемы Токаев назвал командные перемещения в системе госуправления. «На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительном меняется», — сказал президент. По его словам, в республике имеют место случаи покровительства и карьерного продвижения через опекунов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентским кадровым резервом. В своем выступлении глава государства отметил, что численность госслужащих с 2020 года будет постепенно уменьшаться.

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