Ульяновск, , 12:49 — REGNUM В Ульяновской области на заседании Законодательного собрания поддержан закон, уточняющий правила получения бесплатных земельных участков. Это касается многодетных и студенческий семей, а также участников боевых действий.

Согласно новой редакции, в муниципалитетах будет формироваться одна общая очередь на получение бесплатных земельных участков для льготных категорий граждан — речь идёт о многодетных семьях, участников боевых действий и студенческих семьях. То есть всего в регионе будет 24 такие «общие» очереди — по числу муниципальных образований и городских округов.

Для многодетных семей сохраняется возможность претендовать на землю в своем муниципалитете либо смежном с территорией их проживания. За другими категориями льготников остаётся право подавать заявления на приобретение в собственность земельного участка бесплатно в качестве «загородного дома» в сельской местности любого района области, где есть свободные земельные наделы, кроме райцентров и городов. Получить его они смогут на условиях общей очереди.

Напомним, ранее заявления подавались в сельские поселения, сейчас семьи будут обращаться в администрации районов. По мнению депутатов, это исключит путаницу в учёте и постановке в очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действуют 33 меры социальной поддержки семей с детьми, из которых 25 — это региональные выплаты. По данным властей, за последние 10 лет в регионе почти втрое увеличилось количество многодетных семей — с 4256 до 11 771, при этом в семьях родилось 2336 третьих и последующих детей.