Находка, Приморский край, 16 января 2020, 12:45 — REGNUM Дом дневного пребывания для людей почтенного возраста появился в Находке. Около 25 пенсионеров вместе с представителями администрации города и общественниками собрались на торжество по случаю открытия «детского сада для пенсионеров», как сами горожане уже назвали новое учреждение. Дом дневного пребывания для одиноких жителей Находки старше 70 лет — часть проекта «Забота о родителях», который при поддержке краевого гранта реализует Благотворительный Фонд содействия социальной защите граждан «Забота».
Как рассказал директор фонда Юрий Москаленко, в Доме дневного пребывания ежедневно находится около 20 человек. Причем приходить можно и на целый день, и на несколько часов — кому как удобно.
Куратор проекта «Забота о родителях» Анжела Кильдяева отметила, что в планах — множество экскурсий по городу, поездки на море и в парки. Психологические занятия и тренинги, физкультура под присмотром тренера, творческие мастерские, музыкальные уроки — в течение дня участники проекта смогут выбрать занятия по душе.
По словам руководителя министерства труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, с благотворительным Фондом из Находки ведомство сотрудничает несколько лет. С 2019 года «Забота» включена в реестр поставщиков социальных услуг. Эффективная социальная деятельность организации поддерживается из краевого бюджета.