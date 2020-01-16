Находка, Приморский край, , 12:45 — REGNUM Дом дневного пребывания для людей почтенного возраста появился в Находке. Около 25 пенсионеров вместе с представителями администрации города и общественниками собрались на торжество по случаю открытия «детского сада для пенсионеров», как сами горожане уже назвали новое учреждение. Дом дневного пребывания для одиноких жителей Находки старше 70 лет — часть проекта «Забота о родителях», который при поддержке краевого гранта реализует Благотворительный Фонд содействия социальной защите граждан «Забота».

Как рассказал директор фонда Юрий Москаленко, в Доме дневного пребывания ежедневно находится около 20 человек. Причем приходить можно и на целый день, и на несколько часов — кому как удобно.

«Для подопечных предусмотрены горячие обеды, а вот побаловать себя чайком можно практически в любое время. Совершенно бесплатно пожилые люди смогут найти дело по интересам: заняться творчеством, научиться чему-то новому. Но самое главное — обрести новых друзей», — отметил руководитель общественной организации.

Куратор проекта «Забота о родителях» Анжела Кильдяева отметила, что в планах — множество экскурсий по городу, поездки на море и в парки. Психологические занятия и тренинги, физкультура под присмотром тренера, творческие мастерские, музыкальные уроки — в течение дня участники проекта смогут выбрать занятия по душе.

«Команда специалистов для работы с пенсионерами уже сформирована. К проекту привлечены медицинские работники и 22 сестры милосердия в качестве волонтеров, которые, при необходимости, помогут в уходе за пожилыми людьми», — рассказала сотрудник фонда Анжела Кильдяева.

«У нас открыты двери для тех, кто готов порадовать пожилых людей своим творчеством, полезным общением, проконсультировать по многочисленным бытовым вопросам, не вызывающим затруднений у молодых людей. Например, одна из посетительниц в первый же день попросила помочь ей разобраться с функциями мобильного телефона», — отметила она.

По словам руководителя министерства труда и социальной политики Приморского края Светланы Красицкой, с благотворительным Фондом из Находки ведомство сотрудничает несколько лет. С 2019 года «Забота» включена в реестр поставщиков социальных услуг. Эффективная социальная деятельность организации поддерживается из краевого бюджета.

«Работа с пожилыми людьми — не самая простая. Требует больших физических и душевных затрат. Сегодня мы реализуем региональный проект «Старшее поколение» — значимый сегмент нацпроекта «Демография», задача которого — обеспечить благополучие и активное долголетие представителей старшего поколения. И в решении этой задачи помощь общественников просто неоценима. Я благодарна всем, кто это понимает и предлагает сотрудничество в этом направлении», — комментирует Светлана Красицкая.