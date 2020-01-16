Москва, , 12:45 — REGNUM Потребление алкоголя за 10 лет в России снизилось почти в два раза. Об этом 16 января заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на XVIII ассамблее «Здоровая Москва».

«За последние 10 лет Российская Федерация снизила потребление алкоголя почти в два раза. Всемирная организация здравоохранения отразила это в своем отчёте», — заявила Скворцова.

Потребление табака за этот же срок упало на 12%, а именно с 40% до 28%, отметила она. При этом в целом граждане России всё больше проявляют склонность к подвижному и здоровому образу жизни.