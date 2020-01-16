Великий Новгород, , 12:44 — REGNUM В Новгородской области для крещенских купаний разрешены 13 мест в восьми районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Это меньше, чем было в другие годы. Так, например, в Великом Новгороде вместо традиционных двух мест для крещенских купаний на разных берегах реки Волхов будет организовано только одно — на Софийской набережной, у Кремлёвского пляжа.

Вызвано такое решение мерами безопасности в связи с высоким уровнем воды в водоёмах после осеннего паводка 2019 года.

В ГУ МЧС России по Новгородской области отметили, что безопасность людей во время купаний обеспечат более 180 специалистов, в том числе почти 50 спасателей. Новгородцев призвали воздержаться от купаний в местах, не оборудованных и не подготовленных для этого специально.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде на Крещение оборудуют только одну купель