Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Большинство респондентов в ходе опроса, проведённого в Грузии Национальным демократическим институтом (NDI), высказались за то, чтобы Грузия вступила в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Результаты полученных исследований были размещены в публичном доступе NDI 16 января.

82% опрошенных на вопрос о том, приемлемо ли для них вступление в ЕС, ответили положительно, и 10% высказались против, а 8% не смогли определиться. В отчете отмечается, что годом ранее на подобный вопрос дали положительный ответ 78%, а противников евроинтеграции было 14%.

Немного меньше респондентов поддержали вступление Грузии в военный блок НАТО. Приемлемым это назвали 74%, а неприемлемым — 14%. 11% респондентов не ответили на вопрос.

Опрос был проведен с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Участвовало 2180 респондентов на основе выборки. Опрашивали их путем прямого интервьюирования.

Как передавало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 января заявил, что Черное море для НАТО имеет «огромное стратегическое значение».

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