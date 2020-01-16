Джидинский район, Бурятия, , 12:41 — REGNUM Житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии совершил открытие на крыше старого дома. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии Бурятии, при сносе строения 35-летний мужчина обнаружил дульнозарядное ружьё, выпущенное в 1853 году.

Проявив сознательность, он сдал оружие правоохранителям. По словам специалистов, находка является пехотным ружьём образца 1845 года — длинноствольное, с капсюльным механизмом, калибра 7,1 линий или 18 мм. На ложе даже сохранилась надпись ИЖЪ — место выпуска оружия.

Ружьё было принято на вооружение вместо устаревающих к тому времени кремнёвых ружей, и после модификаций, принималось на вооружение и в других родах войск. Добавим, что в 1953 году, когда было произведено найденное оружие, началась Крымская война.

«В настоящее время проведена баллистическая экспертиза, по итогам которой гражданину будет выплачено денежное вознаграждение. Также решается вопрос о проведении государственной историко-культурной экспертизы для определения исторической ценности найденного оружия для последующей передачи в музейные фонды», — отметили в управлении.

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