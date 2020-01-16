Лилонгве, , 12:48 — REGNUM В Малави, Кении и Гане провели испытания новой вакцины против малярии, об этом 16 января сообщает Associated Press.

По данным журналистов, предыдущие пробы вакцины показали, что лишь у 40% всех вакцинированных детей в возрасте от 5 до 17 месяцев выработался иммунитет.

Тем не менее, специалисты решили все-таки попробовать использовать ее в деле.

Напомним, ежегодно от укусов малярийных комаров погибает свыше 400 тыс. человек, свыше 60% умирающих — дети в возрасте до пяти лет. Большая часть смертей приходится на страны Африки.

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