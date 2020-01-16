Ставрополь, , 12:40 — REGNUM Обстановка на Северном Кавказе в 2020 году была непростой. Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Игорь Гетманов, охарактеризовав ее как напряженная, сообщил о задержании на территории округа 120 боевиков.

«В 2019 году общественно-политическая и оперативная обстановка в зоне ответственности Северо-Кавказского округа характеризовалась как напряженная. На территории СКФО было задержано более 120 участников НВФ», — заявил генерал-лейтенант 15 января в ходе круглого стола представителям СМИ региона.

По словам Гетманова, несмотря на сложности в работе, «все поставленные задачи войска округа выполнили в полном объеме».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что число преступлений террористической направленности, совершенных в 2018 году в Северо-Кавказском федеральном округе, снизилось вдвое. За 9 месяцев в регионе было предотвращено шесть терактов, уничтожено 50 боевиков, еще 63 — задержаны.