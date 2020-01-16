Брянск, , 12:40 — REGNUM Более 17 тысяч документов забыли забрать получатели учётно-регистрационных действий с недвижимостью в 2019 году в Брянской области. «Забытые» бумаги предают в региональную Кадастровую палату, где они хранятся бессрочно, сообщили 16 января в пресс-службе Брянской городской администрации.

Приём документов для проведения кадастрового учёта и регистрации права собственности, а также выдача подтверждающих документов по итогам оказания услуг проводятся через МФЦ. В 2019 году через такие центры было подано более 45 тысяч заявлений о проведении учётно-регистрационных действий, а также около 129 тысяч запросов о выдаче сведений об объектах недвижимого имущества. Готовые документы хранятся в МФЦ не более месяца, а затем передают на бессрочное хранение в областную Кадастровую палату. За 2019 год жители региона не востребовали 17 тысяч заявок.

«В основном это акты приёма-передачи документов, а также правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества. Кроме того, граждане часто «забывают» получить уведомления об отказе или приостановке кадастрового учёта и других учётно-регистрационных действиях, оригиналы межевых и технических планов, платёжные документы», — пояснила заместитель директора Кадастровой палаты по Брянской области Светлана Иванова.

Всего в архиве Кадастровой палаты находится более 36 тысяч «забытых» документов.