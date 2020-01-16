Москва, , 12:34 — REGNUM К концу 2022 года все субъекты РФ создадут инфраструктуру единого цифрового пространства в сфере здравоохранения. Об этом 16 января заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на XVIII ассамблее «Здоровая Москва».

«До конца 2022 года все 85 регионов нашей страны завершат формирование единого цифрового контура здравоохранения», — заявила Скворцова.

Это предполагает не только снабжение автоматизированными и компьютерными технологиями инфраструктуры здравоохранения, но также и создание электронной медицинской карты каждого жителя РФ с момента рождения на протяжении всей жизни, пояснила министр.

Граждане будут иметь возможность работать со своей электронной картой дистанционно. Также будет предоставлен ежедневный электронный дневник, где можно будет фиксировать информацию о самочувствии и здоровье с помощью специальных устройств.

«Миниатюрные гаджеты, которые мы видим в качестве часов, и на нашем рынке появляются миниатюрные высокочувствительные гаджеты в виде псевдотатуировок, наклеек, микрочипов. Они начинают производиться», — уточнила министр.