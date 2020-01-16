Ашхабад, , 12:30 — REGNUM В аптеках Ашхабада возникли проблемы с выдачей бесплатных препаратов для больных сахарным диабетом, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

По данным издания, аптеки этрапа Гёкдепе вообще не выдают бесплатно препараты, необходимые для лечения диабета. Один из жителей Ашхабада, нуждающийся в лечении, прокомментировал ситуацию.

По его словам, в 2018 году проблем с выдачей лекарств не было. Однако с августа 2019 года стали попадаться лекарства с истекшим сроком годности. «Изначально выдавали по пять ампул (инсулина — примечание ИА REGNUM), теперь — лишь по три», — говорит житель Ашхабада. Он добавил, что на пенсию в 450 манатов (7906 рублей) сложно покупать дорогостоящие лекарства.

Отметим, больные сахарным диабетом в Туркмении должны снабжаться необходимыми препаратами. По данным местных СМИ, упаковка Трентала в аптеках Туркмении стоит 120 манатов (2108 рублей), Тиогамма — 362 маната (6360 рубля).

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