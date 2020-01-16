Хараре, , 12:32 — REGNUM Родители в Зимбабве все чаще прибегают к покупке пиратских школьных учебников, поскольку не имеют финансовой возможности купить оригинальные. Об этом передает местная государственная газета «Herald».

По словам родителей, они не могут справиться со школьными расходами, поэтому они решили сэкономить, купив фотокопии учебников.

Хотя пиратские книги в Зимбабве незаконны, торговцы продают их открыто, ссылаясь на возросший спрос, передает «Herald».

По информации журналистов издания, страна находится в глубоком экономическом кризисе, и жители пытаются справиться с трехзначной инфляцией, а также с постоянным дефицитом воды и электроэнергии.

Опрос, проведенный The Herald, показал, что комплект из семи учебников для учеников начальной школы может стоить около 1400 долларов Зимбабве (85 долларов США), в то время как тот же набор из фотокопий стоит лишь 229 долларов Зимбабве.

Председатель Ассоциации писателей Зимбабве Моника Черу-Мупамбаваше заявила в интервью газете, что родители не виноваты в пиратстве и что издательские компании должны предлагать более выгодные цены на учебники, чтобы авторы не теряли прибыль.