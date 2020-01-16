Москва, , 12:41 — REGNUM Почему после отставки правительства РФ эксперты заговорили о возможности досрочных выборов в Госдуму РФ? Досрочные выборы в Государственную думу РФ возможны, если парламент три раза подряд откажется утверждать предложенного президентом России кандидата на пост председателя правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января заявил доцент кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Егор Дорошенко.

«Конституция Российской Федерации предусматривает, что если Госдума три раза не даст согласия президенту на назначение председателя правительства РФ, то в этом случае президент распустит Госдуму, назначит председателя правительства и распустит Госдуму», — отметил эксперт.

По мнению юриста, такой сценарий на данный момент очень маловероятен и фактически исключён.

При этом Государственную думу президент России вправе распустить еще в одном случае: если парламент выразит недоверие уже сформированному правительству. В этом случае президент вправе либо отправить в отставку правительство, либо распустить Госдуму.

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