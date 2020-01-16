Челябинск, , 12:25 — REGNUM В Челябинске жители дома №104а по улице Свободы вышли на пикет после пропажи забора. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Забор был установлен жильцами. В декабре 2019 года его демонтировали как поставленный незаконно. Оказалось, что межевание участка земли, на котором стоит дом, не проведено, также он не поставлен на кадастровый учёт. Тем не менее жильцы устроили пикет с требованием вернуть забор.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что забор был нелегальным. Кроме того оказалось, что городской Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям так и не рассмотрел очередное заявление жильцов о формировании под домом участка земли. Ранее чиновников обязал это сделать Советский райсуд по иску одного из горожан.