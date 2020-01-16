Москва, , 12:23 — REGNUM Потепление в европейской части России происходит с «фантастической» скоростью. Об этом 16 января сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«За 25 лет средняя температура зимних месяцев в центре европейской России повысилась на 2−2,5 градуса. Это фантастические скорости. Станут ли у нас зимы западноевропейскими? Понимаете, в чем дело, западноевропейский климат тоже теплеет и становится ближе к латиноамериканскому», — отметил Вильфанд.

Также, во время общения с корреспондентом ИА REGNUM после пресс-конференции Вильфанд сообщил, что сельскохозяйственный центр России может в будущем переместиться из Краснодарского края на Юго-Восток России из-за климатических изменений. При этом в Сибири на смену хвойным придут лиственные деревья.

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