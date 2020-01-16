Москва, , 12:21 — REGNUM 80% лекарств из списка жизненно важных в настоящее время уже производятся в России. Об этом 16 января заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на XVIII ассамблее «Здоровая Москва».

«Практически эта программа была исполнена, сейчас более 80% в перечне жизненно важных препаратов действительно уже составляют отечественные препараты», — заявила Скворцова.

Она напомнила, что задача по локализации производства ставилась в 2010 году в рамках государственной программы по развитию фармацевтической промышленности.

За это время перечень увеличился более чем в два раза, сейчас в нем около 7 тыс. торговых наименований. В перспективе планировалось достичь уровня производства в России 90−95% лекарственных препаратов из числа жизненно важных.