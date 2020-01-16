Кизляр, Дагестан, , 12:21 — REGNUM В дагестанском Кизляре продолжает расти число госпитализированных с отравлением. По состоянию на середину дня 16 января в городской больнице лечение от острой кишечной инфекции проходят 102 человека, в том числе 50 детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Состояние поступивших врачами оценивается как легкой и средней степени тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. В ведомстве заверили, что медицинская помощь всем заболевшим оказывается в полном объеме.

Напомним, о вспышке острой кишечной инфекции в Кизляре стало известно 14 января. В тот день минздрав сообщил о 32 госпитализированных, а уже 15 января — о 69 пациентах, в том числе 38 детях.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительной причиной массового отравления названо употребление грязной воды из крана. По данному факту возбуждено уголовное дело. В городе в настоящее время ведется работа по обеззараживанию питьевой воды, для населения организован ее подвоз.

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