Уфа, , 12:17 — REGNUM В Башкирии в течение суток 16 января наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

«С 5:00 с северо-запада республики зашел циклон с интенсивными осадками в виде снега, в отдельных районах ледяной дождь», — предупреждает глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

По его словам, на всей территории республики в течение дня будут наблюдаться снежные заносы, накат и гололедица на дорогах. Глава региона заверил, что на дорогах Башкирии работают 1013 единиц специальной техники.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями просим без крайней необходимости не выезжать на дороги сегодня до 00.00», — пишет Хабиров и призывает беречь себя и своих близких.

Как сообщало ИА REGNUM, утром из-за сильного снегопада был ограничен въезд грузовых автомобилей в Уфу. До 23:00 по местному времени ограничен въезд грузовиков на дорогах Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ. В аэропорту столицы Башкирии проводят патрульную очистку аэродрома.