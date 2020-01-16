Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM Новую руководительницу Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского Екатерину Кейльман в грубой форме обвинили в продажности. Об этом сообщила сама Кейльман в Instagram.

Некто оставил на одном из бетонных ограждений парка надпись «Кейльман продала ЦПКИО». Рядом неизвестный приписал оскорбительную кличку в адрес директора.

«Привет, 90-ые!» — так отреагировала сама руководительница на произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кейльман выгнала из парка нескольких арендаторов с их аттракционнами. Кроме того, в СМИ появились сообщения. что сотрудникам ЦПКиО выплатили в декабре 2019 года выплатили только небольшие оклады.

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