Москва, , 12:19 — REGNUM Власти России поставили задачу подготовить экономику России к глобальному потеплению. Об этом 16 января сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Часто приходится слышать, что потепление климата приведет к тому, что жить станет невозможно. Конечно же очень важно адаптироваться к этим изменениям. В Росгидромете проведена огромная работа. Изучается, как изменился климат за последние 30 лет», — сказал Вильфанд.

По его словам, Гидрометцентр России готовит сценарии развития событий, чтобы понять, к чему приведёт глобальное изменение климата в том или ином регионе. С учётом этих прогнозов можно сформулировать целый ряд задач, чтобы подготовить экономику, например, сельское хозяйство, к глобальному изменению климата.

«В ряде регионов будет происходить деградация почвы и для этого следует заранее изменить удобрения химические и продумать, какие культуры сельскохозяйственные в этих условиях будет целесообразно выращивать через 10−20 лет. Будет меняться конфигурация береговой линии на северном торговом пути. И все оценки уже подготовлены и все это нужно учитывать, чтобы создавать инженерные и экономические решения», — заявил Вильфанд.

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