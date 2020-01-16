Москва, , 12:11 — REGNUM

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию обозначил, что в 2021 году школы страны должны получить доступ к высокоскоростному интернету. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что ОНФ продолжит общественный контроль за обеспечением высокоскоростного интернета в школах страны.

«Сейчас практически все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрять индивидуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка», — обозначил Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «в этом году ОНФ (тематическая площадка «Цифровая Экономика Российской Федерации») проведёт масштабное исследование фактического положения дел в вопросах подключения школ, ссузов, сельских ФАПов и малочисленных населенных пунктов к интернету. Этим займутся активисты ОНФ в регионах, будут проведены полевые исследования, мониторинги. Совместно с участниками нацпрограммы по итогам исследования будет выработан комплекс мер по устранению проблем».

В Послании Федеральному Собранию Президент России обозначил, что масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна, отражены в национальных проектах.

Их реализация «требует нового качества государственного управления, работы Правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами», — отметил Президент России.

Алексей Комиссаров подчеркнул, что общественный контроль, проводимый ОНФ, будет происходить публично и в прямом диалоге с гражданами России.

«Согласно планам принятых Исполкомом ОНФ мероприятий, в этом году мониторинги пройдут в 82 субъектах России. При этом общественный контроль будет осуществляться не только в городах, но и не менее чем в 200 малочисленных населенных пунктах. Все результаты мониторинга будут обсуждаться публично. Одна из целей — налаживание открытого диалога с людьми, создание системы публичной оценки тех преобразований, которые заложены в национальных проектах», — рассказал Алексей Комиссаров.

Отдельное внимание президент России уделил в Послании вопросам искусственного интеллекта: «Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь прежде всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях. Убеждён, мы способны достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере. Для решения сложных технологических задач продолжим развитие исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса мегасайенс».

Алексей Комиссаров уточнил, что в рамках работы тематической площадки ОНФ «Цифровая экономика» делается особый акцент на значимость цифровизации для упрощения взаимодействия граждан и государства, причем во всех сферах — бизнес, здравоохранение, образование, культура и многое другое.

«Считаю важным вопрос внедрения технологий больших данных и искусственного интеллекта в государственное и муниципальное управление. Автоматизированный анализ сведений, имеющихся в государственных базах данных, информационных системах, негосударственных наборах сведений, может помочь при принятии управленческих решений. Например, анализ данных об отрасли может дать представление об эффекте от принятия нового нормативного акта, а изучение системой искусственного интеллекта данных о хозяйственной деятельности может объективно проверить участника крупного государственного проекта», — подчеркнул он.

«Вторая проблема — это создание особых условий регулирования при внедрении цифровых технологий. Примерами технологий, требующих особых условий, могут быть автопилотируемое такси, использование промышленного интернета, нейросетей в кадровой работе и многое другое. Однако на практике возникает множество вопросов правоприменения, в первую очередь — регулирование последствий использования таких технологий. На это направлен проект федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций, который разрабатывается экспертным сообществом и профильными органами власти, но до сих пор не внесен в Госдуму РФ. Доработка и принятие такого закона в скором времени позволят перейти к прямому экспериментированию и внедрению цифровых технологий в повседневность, сняв риски неурегулированности новых отношений», — уточнил Алексей Комиссаров.

Одними из ключевых тем Послания Президента России Федеральному собранию стали такие важные направления, как повышение доходов населения, качества и доступности системы школьного и высшего образования, подготовки и повышения квалификации, содействия в трудоустройстве, а также темы раскрытия профессионального и творческого потенциала школьников, студентов и специалистов.

«Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим, и высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы. Считаю, что нужно дать возможность студентам после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии. Это не так просто наладить, но нужно это сделать. Чтобы талантливые и достойные люди играли значимую, лидерскую роль в национальном развитии, мы запустили проект «Россия — страна возможностей». Уже более 3,5 миллионов человек стали участниками его конкурсов и олимпиад. И эта система будет постоянно развиваться дальше», — отметил в Послании Федеральному Собранию президент России.

«Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, — в городах, районах, сёлах, по всей стране», — подчеркнул президент России.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что данные вопросы связанные с подготовкой кадров, трудоустройством и самореализацией граждан находятся в фокусе тематической площадки Производительность труда и поддержка занятости ОНФ и платформы «Россия — страна возможностей».

«Сегодня много говорят о достижении целей национального проекта, своевременности доступа предприятий-участников к необходимых ресурсам. В работе ОНФ мы в первую очередь фокусируемся на тех проблемах, которые больше всего волнуют самих людей: как изменилось качество труда, заработные платы сотрудников, система профессиональной подготовки, первичное образование», — отмечает Алексей Комиссаров.

«Совместно с общественниками, профсоюзами, деловыми объединениями мы проанализируем динамку изменения доходов рабочих — участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Это позволит не только понять ситуацию на предприятиях несырьевых отраслей экономики, но и предложить систему мер для дальнейших изменений, учитывающую интересы простых тружеников», — уточнил Сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Алексей Комиссаров также отметил, что в 2019 году ОНФ и платформа «Россия — страна возможностей» перезапустили в новом формате проект «Профстажировки 2.0». «Он стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя, который задействует в качестве социального лифта студенческие работы и стажировки. На платформе размещено 4132 кейса от 1179 компаний. 80 152 студента зарегистрировались на платформе профстажировки.рф. из них 3872 человека участвует во всероссийском конкурсе студенческих работ. Все они получили от работодателей подтверждение своих заявок и пишут курсовые или дипломные работы, решая актуальные задачи компаний. Следующая возможность выбрать кейс для студентов откроется 1 февраля 2020 года».

В Послании Федеральному собранию Президент России также сделал особый акцент на подготовке специалистов в сфере здравоохранения.

«Вопрос подготовки, привлечения кадров — ключевой для здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело — 70 процентов бюджетных мест станут целевыми, по специальности педиатрия — 75 процентов. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди», — сказал Владимир Путин.

В сезоне 2019−2020 гг. в дополнение к основному конкурсу «Лидеры России», который реализует президентская платформа «Россия — страна возможностей», были введены отдельные специализации: «Финансы и технологии», «Наука» и «Здравоохранение». Запуск профессиональных специализаций отобрать успешных управленцев для данных сфер.

«Запрос на это нововведение мы получили как от самих участников конкурса, которые хотели получить дополнительные возможности для самореализации в конкретных сферах, так и от наших партнеров, которые стремятся отобрать специалистов с определенным набором навыков и компетенций для своих отраслей. Одним из инициаторов появления специализации «Здравоохранение» выступил член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль. Он неоднократно подчеркивал, что отрасли необходима «свежая кровь», яркие, перспективные управленцы, которые готовы развивать здравоохранение, участвовать в реализации национального проекта, активно работать в регионах», — рассказал Алексей Комиссаров.