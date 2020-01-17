Наталья Стрельцова, 17 января 2020, 23:08 — REGNUM Синоптики обещают настоящую зиму в Московском регионе только в феврале. Так называемая европейская зима с ночными минусами, дневными плюсами и редко выпадающим снегом установилась и в Подмосковье.

Голуби зимой
Голуби зимой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Московской области есть, но места, где он в достаточном количестве для зимнего активного отдыха, можно найти с трудом. Лыжники готовы кататься даже по рыхлому снежному покрову. Дети охотно лепят маленьких снеговиков, уже не надеясь поиграть в снежных крепостях.

Голуби зимой
Голуби зимой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На стадионе «Зоркий», Красногорск
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лыжники на зимней трассе в Красногорске Московской области
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лыжники на стадионе «Зоркий», Красногорск
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рыбаки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Река Пехорка зимой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Река Пехорка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Кормушка для птиц в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Горка почти без снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Организаторы зимнего активного отдыха используют ночную минусовую температуру для создания зимы в Подмосковье, производя снег снежными пушками для лыжных трасс и горных склонов, а затем поддерживают толщину снежного покрова, который уменьшается, подтаивая днём.

Лисья гора. Специально оборудованная гора для зимних видов спорта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пушка для изготовления снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сноубордист
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катание на сноуборде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Занятие с инструктором
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Учебный склон
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катание с горы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из-за отсутствия льда на дворовых катках дети играют в футбол на школьных стадионах. Многие зимние виды спорта перевели в специально организованные места, где кататься можно всей семьёй на горных лыжах, сноубордах и тюбингах на своем снаряжении или взять на прокат самое необходимое.

Организованный подъем и спуск с горы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимняя пробежка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Люди старшего поколения активно проводят время в скандинавской ходьбе в городских парках, где на пешеходных дорожках зимы не видно совсем, а сквозь не успевший растаять снег на газонах проглядывает зелёная трава.

Скандинавская ходьба в парке «Пехорка»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Скандинавская ходьба
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В парке можно кататься на велосипеде даже зимой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Отдых в парке
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Снег лежит только на газонах в парке «Пехорка»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Клумбы в снегу
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зима в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимняя прогулка в Подмосковье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подмосковный лес
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Деревянная горка с насыпным снегом в парке Балашихи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Туннель из снега радует детишек
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современная палатка с горячими напитками и едой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Площадь перед спорткомплексом совершенно без снега
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Зимнее убранство парка в Балашихе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Каток с искусственным льдом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Реки не успевают набрать достаточную толщину льда, поэтому на берегу расставлены предупреждающие таблички, о том что выход на лёд запрещен. По береговой полынье плавают утки, которых жители активно подкармливают.

Благоустроенная набережная для прогулок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тонкий лёд
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Развлечение для детей и взрослых — покормить уток и голубей у водоема
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утки у полыньи
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Утка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жители города у входа в парк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дети играют в футбол на школьном стадионе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM