Варшава, , 12:05 — REGNUM Компания PlayWay выпустит «симулятор уборки леса от мусора» под названием Save The Forest. Об этом 15 января сообщила «Игромания».

В Save The Forest игрокам предстоит очистить живописную долину от гор мусора. После окончания уборки, локацию можно будет модернизировать, устанавливая скворечники и кормушки для животных.

Напомним, компания PlayWay специализируется на создании различных игровых симуляторов. Так, разработчики выпустили «Симулятор вора», «Симулятор рыбалки», «Симулятор готовки» и др.

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