Лилонгве, 16 января 2020, 11:59 — REGNUM Верховный суд в Малави постановил, чтобы правительство временно разрешило ученикам-растафарианцам посещать школу с дредами. Об этом передает ВВС Africa.
Временное распоряжение было принято, пока суд продолжает рассмотрение дела о ношении дредов, инициированного родителями школьницы, которой было отказано в приеме в начальную школу из-за ее дредов.
По информации новостного портала Nyasa Times, руководство школы обязало школьницу отрезать дреды.
Судья постановил, чтобы ученицу приняли в школу и предложили ей дополнительные занятия, чтобы наверстать упущенные дни до вынесения окончательного решения.
Растафарианцы в Малави регулярно обвиняют правительство в дискриминации, сообщает местная газета The Nation.
В ноябре 2018 года они протестовали против отказа в приеме студентов с дредами.
В Ассоциации женщин-юристов Малави (WLAM) обратились с призывом к правительству, требуя выполнить временное судебное распоряжение, разрешающее всем ученикам-растафарианцам посещать школу с дредами.
В заявлении глава WLAM Тадала Чинквезуле сообщила, что «критически важно», чтобы министр образования «издал директиву, обеспечивающую выполнение школами судебного приказа».
«Мы восхищены этим постановлением, в котором признается, что данная политика затрагивает не только заявителей, но и всех детей растафарианцев, которые имеют права на уважение своего достоинства, образование и свободу вероисповедания», — добавила она.
Дреды — наиболее известное наименование спутанных в локоны волос, которые образуются естественным или искусственным путём. Дреды обычно ассоциируются с движением Растафари.