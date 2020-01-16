Лилонгве, , 11:59 — REGNUM Верховный суд в Малави постановил, чтобы правительство временно разрешило ученикам-растафарианцам посещать школу с дредами. Об этом передает ВВС Africa.

Временное распоряжение было принято, пока суд продолжает рассмотрение дела о ношении дредов, инициированного родителями школьницы, которой было отказано в приеме в начальную школу из-за ее дредов.

По информации новостного портала Nyasa Times, руководство школы обязало школьницу отрезать дреды.

Судья постановил, чтобы ученицу приняли в школу и предложили ей дополнительные занятия, чтобы наверстать упущенные дни до вынесения окончательного решения.

Растафарианцы в Малави регулярно обвиняют правительство в дискриминации, сообщает местная газета The Nation.

В ноябре 2018 года они протестовали против отказа в приеме студентов с дредами.

В Ассоциации женщин-юристов Малави (WLAM) обратились с призывом к правительству, требуя выполнить временное судебное распоряжение, разрешающее всем ученикам-растафарианцам посещать школу с дредами.

В заявлении глава WLAM Тадала Чинквезуле сообщила, что «критически важно», чтобы министр образования «издал директиву, обеспечивающую выполнение школами судебного приказа».

«Мы восхищены этим постановлением, в котором признается, что данная политика затрагивает не только заявителей, но и всех детей растафарианцев, которые имеют права на уважение своего достоинства, образование и свободу вероисповедания», — добавила она.

Дреды — наиболее известное наименование спутанных в локоны волос, которые образуются естественным или искусственным путём. Дреды обычно ассоциируются с движением Растафари.