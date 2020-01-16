Абуджа, , 11:53 — REGNUM Боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии освободили троих гуманитарных служащих ООН, об этом 16 января сообщает Reuters.

Заложники были похищены террористами 22 декабря 2019 года на северо-востоке страны в штате Борно. Бандиты остановили колонну автомобилей, следующую в город Майдугури.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении многих лет действуют на территории Нигерии, они сражаются с правительством страны за создание государства, основанного на нормах шариата.

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