Фриско, США, , 11:40 — REGNUM В игре Borderlands 3 стартовало событие Farming Franzy, в ходе которого игроки смогут быстрее получить легендарное оружие. Об этом 15 января сообщил портал VG 24/7.

Событие завершится 30 января 2020 года. В рамках события с врагов будет чаще «падать» редкое и легендарное оружие.

Напомним, Borderlands — это серия кооперативных шутеров от первого лица, разработанных компанией Gearbox Software. Релиз третьей части состоялся осенью 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Bandai Namco выпустила релизный трейлер игры Dragon Ball Z: Kakarot