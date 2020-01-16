Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Опрос об отношении жителей Грузии к представителям властей провели сотрудники Национального демократического института (NDI). Результат был опубликован NDI 16 января.

Согласно представленной информации, хуже всего опрошенные оценили работу своего президента Саломе Зурабишивили. Негативную оценку дали 54% человек: 34% выбрали вариант «плохо» и 20% — «очень плохо». «Хорошо» оценили ее деятельность 8%, а «очень хорошо» — 1%. Нейтральную оценку дали 31%, а 6% не стали отвечать на данный вопрос.

Многие респонденты не смогли ответить на вопрос о своем отношении к работе спикера парламента Грузии Арчила Талаквадзе. Таких оказалось 20%. 25% респондентов выбрали вариант «плохо», а 11% — «очень плохо». «Средне» оценили 30%, «хорошо» — 12%, а «очень хорошо» — 1%.

О премьер-министре Грузии Георгие Гахария положительных отзывов немного больше, чем отрицательных. «Хорошо» и «очень хорошо» выбрали 21% опрошенных (соответственно 17% и 4%), а «плохо» и «очень плохо» (по 10% каждый вариант) — 20%. Еще 10% не стали отвечать.

Лучше всего результаты у мэра Тбилиси Кахи Каладзе. «Хорошо» и «очень хорошо» высказались 44% (соответственно 31% и 13%), «средне» — 32%, «плохо» — 16%, а «очень плохо» — 6%.

Опрос проводился с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Опрошено было 2180 респондентов на основе выборки путем прямого интервьюирования.

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