Красноярск, , 11:30 — REGNUM Школьники города Красноярска вместе с родителями и педагогами в 2019 году пожертвовали в фонд «Добро24.ру» почти 1,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 января в мэрии Красноярска.

543 тысячи рублей удалось собрать в рамках акции «Дети вместо цветов».

«Эта сумма стала рекордной за три года проведения акции», — подчеркнули в мэрии.

Пожертвование в размере 751 703 рубля 90 копеек было собрано с помощью благотворительных ярмарок, организованных учениками, родителями и педагогами в лицее №2, школах № 10, 145, 150.

Благодаря красноярским школьникам помощь получили 19 подопечных фонда «Добро24.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии исполнили новогодние мечты 150 детей.