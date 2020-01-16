Курган, , 11:23 — REGNUM В Курганской области инвалид III группы сообщил о сокращении пенсии после индексации на 400 рублей. Его анонимный пост опубликован в группе «Типичный Курган» в социальной сети.

Мужчина поясняет, что до индексации он получал пенсию, ниже прожиточного минимума, до которого «дотягивали» ему прибавкой в 800 рублей.

«Но после 1 января была проиндексирована пенсия на 6,6%, всё так, прибавка вышла около 200 рублей, но те 800 убавились в 400. Как это понимать пока не знаю, но после «добавки» я стал меньше получать», — пожаловался инвалид.

В обсуждение включились участники паблика «Типичный Курган», которые напомнили автору, что прожиточный минимум пенсионера в Курганской области уменьшился — с 8 750 рублей до 8 428 рублей, а социальную пенсию индексируют с 1 апреля 2020 года.

В пресс-службе ПФР по Курганской области ответили, что ждут автора поста на личный приём. Также можно обратиться через on-line приемную на официальном сайте Пенсионного фонда РФ или по «горячей линии».

«Если у гражданина есть сложности с личной явкой по состоянию здоровья, он всегда может обратиться в ПФР и специалисты мобильной клиентской службы посетят его на дому», — сообщает пресс-служба ПФР.

Напомним, ранее наделала шума пенсионная прибавка курганской бабушке после индексации на 1 рубль 10 копеек. В ПФР по Курганской области пояснили, что после индексации, вероятнее всего, пенсия женщины достигла прожиточного минимума, а ранее она получала доплату до минимального уровня.

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