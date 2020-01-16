Курган, 16 января 2020, 11:23 — REGNUM В Курганской области инвалид III группы сообщил о сокращении пенсии после индексации на 400 рублей. Его анонимный пост опубликован в группе «Типичный Курган» в социальной сети.
Мужчина поясняет, что до индексации он получал пенсию, ниже прожиточного минимума, до которого «дотягивали» ему прибавкой в 800 рублей.
В обсуждение включились участники паблика «Типичный Курган», которые напомнили автору, что прожиточный минимум пенсионера в Курганской области уменьшился — с 8 750 рублей до 8 428 рублей, а социальную пенсию индексируют с 1 апреля 2020 года.
В пресс-службе ПФР по Курганской области ответили, что ждут автора поста на личный приём. Также можно обратиться через on-line приемную на официальном сайте Пенсионного фонда РФ или по «горячей линии».
Напомним, ранее наделала шума пенсионная прибавка курганской бабушке после индексации на 1 рубль 10 копеек. В ПФР по Курганской области пояснили, что после индексации, вероятнее всего, пенсия женщины достигла прожиточного минимума, а ранее она получала доплату до минимального уровня.
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