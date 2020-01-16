Ульяновск, , 11:19 — REGNUM В Ульяновской области досрочно прекращены полномочия ещё двух депутатов, которые пытались скрыть сведения о доходах. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В Димитровграде сдали мандаты два парламентария, которых прокуратура уличила в попытке скрыть сведения о дорогостоящих объектах недвижимости и доходах. По данным ведомства, один из депутатов гордумы пытался скрыть информацию о находящихся в его собственности земельном участке и квартире, другой не сообщил о принадлежащих его жене крупных объектах недвижимости и доходах от коммерческой структуры.

Прокурор города в представлении потребовал принять меры к устранению нарушений, но депутаты отказались, «сославшись на якобы пробел в региональном законодательстве», говорится в сообщении. Тогда надзорное ведомство вышло в суд с иском о признании бездействия незаконным и обязании прекратить полномочия двух депутатов досрочно, которое было удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2019 году после прокурорских проверок сведений о доходах досрочно прекращены полномочия 16 депутатов. Всего за год в рамках работы по противодействию коррупции выявлено более 1,7 тыс. нарушений, внесено почти 500 актов реагирования, по материалам проверок возбуждено 14 уголовных дел.

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