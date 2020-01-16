Псков, , 11:15 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал беспрецедентным пакет социальных мер, предложенный президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Причем далеко не только для России — такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъёмным», — заметил Ведерников.

Он подчеркнул, что плюсом к финансовому стимулированию строятся социальные объекты, идут инвестиции в благоустройство и общественные пространства, открываются новые детские сады и школы, и напомнил, что до 2017 года в Псковской области долгое время не строилось новых школ, а за последние годы открыты уже три.

Также Ведерников заявил, что в Псковской области в 2020 году запланировали значительно расширить возможности и областного материнского капитала, а в целом в регионе «появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем».

«Для Псковской области итогом должно стать серьёзное увеличение коэффициента рождаемости, что в наших условиях критически важно для развития региона», — подчеркнул губернатор региона Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, численность населения Псковской области ежегодно сокращается — за пять лет регион потерял более 21 тыс. человек. Рождаемость в регионе — вдвое ниже смертности. По данным Псковстата за январь — октябрь 2019 года, в регионе родились 4507 человек, 8882 человека умерли.

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