Волгоград, , 11:13 — REGNUM Снести девять расселённых многоквартирных аварийных домов обязал суд администрацию Волгограда. Городские чиновники не провели необходимые работы в срок, и в ситуацию вмешалась прокуратура, сообщили 16 января в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Многоквартирный дом №2 по улице Мичурин Сад в Краснооктябрьском районе Волгограда в 2008 году в установленном порядке был признан аварийным и подлежащим сносу. Жителей дома по региональной адресной программе переселили в другие жилые помещения. С 2017 года полностью расселённый аварийный дом пустовал, территория вокруг него не огорожена, в здание свободно может попасть любой желающий. При этом существует угроза обрушения конструкций дома. Бездействие чиновников оценила прокуратура и обратилась в суд с требованием снести аварийное здание.

Решением Центрального районного суда Волгограда исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объёме. Аналогичные решения в отношении ещё восьми расселённых аварийных домов.

В 2019 году только после подобного обращения в суд был снесён аварийный дом №5 по улице Слепцова.