Челябинск, , 11:11 — REGNUM Челябинский электрометаллургический комбинат обжаловал решение арбитражного суда о признании виновника ДТП с машиной Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова банкротом и списании не выплаченной им части долга. Об этом пишет Накануне.Ru.

Информация уже размещена в картотеке арбитражных дел. Теперь судьбу рабочего будет решать апелляционная инстанция.

Как сообщало ИА REGNUM. резонансное ДТП произошло в феврале 2016 года. Водитель легковушки выехал на красный свет и столкнулся с иномаркой, стоимость которой составляет порядка 20 млн рублей. Аристов не получил травм, а рабочий был госпитализирован.

Юридическая служба «ЧЭМК» обратилась в суд за компенсацией. В декабре 2016 года Кантемиров был обязан по суду уплатить 3 млн 22 тыс. рублей. Но произвести выплату он не сумел и в сентябре 2019 года был признан банкротом.

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