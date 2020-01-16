Москва, , 11:19 — REGNUM Новый прибор, который поможет людям восстановиться после инсульта, а также при травмах позвоночника и ДЦП, создали в России.

Как сообщают «Известия», основой новой разработки является воздействие особых токов, которые будут передавать в спинной мозг сигналы необходимого уровня непосредственно через кожу, без болевых ощущений у пациента.

Также указывается, что данной устройство будет использоваться вкупе с подвесной системой, которая будет удерживать человека в нужном для занятий положении.

При этом отмечается, что данный способ будет в два раза дешевле, чем применяемые в настоящее время экзоскелеты, не производимые в России массово.

Помимо этого, сообщается, что новая разработка уже была применена как на животных, так и на добровольцах-людях. Появление первого промышленного образца прибора ожидается в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в таиландском управлении по туризму уверены, что новый тип пневмонии не отразится на потоке туристов в Таиланд в период празднования китайского Нового года.