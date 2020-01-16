Калуга, , 11:28 — REGNUM В Калужской области уровень преступности в 2019 году сократился на 8%, одновременно уменьшилось количество убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. По итогам работы за год раскрываемость убийств и изнасилований составила 100%. Об этом 16 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По данным ведомства, во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб в 2019 году было раскрыто 43 преступления, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы. Так, возобновлено расследование двух уголовных дел о совершенных в 2004 году изнасилованиях, совершенных в Калуге. 32-летнему калужанину, генотип которого выявлен на вещественных доказательствах, предъявлено обвинение. В ходе допроса и после ознакомления с результатами проведённых по делам экспертиз обвиняемый признался в совершении этих преступлений.

В производстве следственных органов следственного управления находилось 292 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. К примеру, 41-летний житель Боровского района приговорен к 17 годам лишения свободы за совершение 30 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Следователями было возбуждено 12 уголовных дел по фактам продолжительных невыплат заработной платы, что способствовало снижению общего объёма задолженности по зарплате в Калужской области. В 2019 году направлено в суд 56 уголовных дел коррупционной направленности по обвинению в коррупции 60 лиц, в том числе по привлечению к уголовной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом.

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