Москва, , 11:03 — REGNUM В новогодние каникулы 2020 года по городам и регионам России путешествовали более 8 млн туристов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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Самыми посещаемыми городами в новогодние праздники 2020 года стали Москва (более 5 млн туристов), Московская область (3 млн), Сочи и Краснодарский край (800 тыс.), Санкт-Петербург (более 500 тыс.), Великий Устюг и Вологодская область (210 тыс.).

Также в топ-10 самых посещаемых городов и регионов вошли Крым (200 тыс.), Владимирская область (200 тыс.), Тюменская область (200 тыс.), Казань и Татария (170 тыс.) и Шерегеш и Кемеровская область (156 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (73%) удовлетворены тем, как провели праздничные каникулы в 2020 году. Это на 4% больше, чем в 2019 году.

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