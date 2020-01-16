Тирасполь, , 11:03 — REGNUM Уполномоченный по правам человека Приднестровской Молдавской Республики Вячеслав Косинский обратился к омбудсмену Молдавии по поводу запрета с стороны Кишинева на пересечение молдавско-украинской границы транспортными средствами с приднестровскими номерами. Как передает ИА REGNUM, Конский отметил, что жители Приднестровья оказались заложниками политической ситуации и лишены основополагающего и неотъемлемого права — права на свободу передвижения.

Приднестровский омбудсмен напомнил, что, согласно ст. 2 Всеобщей декларации прав человека, «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными этим документом, и при этом не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете».

Он добавил, что граждане, проживающие на территории Приднестровья, лишены также возможности реализовать другие важные права: право на самостоятельную предпринимательскую деятельность и заработок, на высокотехнологическое медицинское обслуживание, которое не может быть оказано в условиях ПМР и Молдавии, право на отдых, право на связь с родственниками и т. д.

«Приднестровье традиционно выступает за открытые дружеские отношения с соседними странами, основанные на паритете, взаимном уважении, и осуждает попытки использования политико-административных инструментов и мер, ущемляющих права граждан, в том числе права на свободу передвижения людей», — отметил Косинский. Он призвал молдавского коллегу «рассмотреть возможность доведения указанных объективных сведений до компетентных структур и должностных лиц Республики Молдова».

Как сообщало ИА REGNUM, c 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска. При этом из Приднестровья на Украину или в Молдавию на номерах и с водительскими правами ПМР по-прежнему можно проехать в обычном порядке.

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