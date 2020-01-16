Самара, , 10:55 — REGNUM Исправительный центр при колонии-поселении № 27 открылся в Самаре. Об этом 16 января сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, торжественная церемония открытия исправительного центра состоялась 15 января.

Сообщается, что в исправительном центре будут отбывать уголовное наказание осужденные, которых приговорили к принудительным работам. Данное наказание назначается за совершение преступлений небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Центр сможет вместить до ста человек.

Отмечается, что данное учреждение является вторым по счету в Самарской области. Первый центр был открыт в 2017 году в Красноярском районе.

Кроме жилых комнат центр оборудован помещениями хозяйственного-бытового назначения, комнатами психологической разгрузки, актовым залом, библиотекой и др.

В настоящий момент исправительный центр начал исполнять наказание в отношении четырех осужденных.

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