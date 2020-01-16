Ярославль, , 10:43 — REGNUM В Ярославле обледенели тротуары, жители жалуются на бездействие властей. Об этом ярославцы пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гололед в Ярославле Yarnews.net

Люди выкладывают фотографии в подтверждение своих слов.

«Так выглядит все тротуары и дороги во дворах. Сегодня у Пенсионного фонда на Батова был лёд с водой. И не посыпано песком. Как пенсионеры продвигались, не знаю, мне не попались. Может, дома сегодня отсиживались?», — написал один из жителей города.

Люди пишут, что падают на скользких тротуарах.

«Это просто безобразие! Я не один падал сегодня на этом долбанном гололёде, Московский проспект, вроде основная дорога, нигде не увидел песка на тротуаре, не говоря уже о соли. Разорвал кожу на руке и ковылял ещё метров 30» — пишет другой ярославец.

Городские власти, между тем, не спешат брать на себя ответственность за безопасность тротуаров. Они предлагают жаловаться жителям города на управляющие компании и организации, которые обязаны убирать прилегающие территории.

«Владельцы, пользователи и арендаторы объектов торговли, общественного питания и сферы услуг обязаны обеспечивать полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки — утром и вечером. Уборка территорий включает удаление мусора, очистку тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов от снега и льда и посыпку их песком», — говорится в сообщении на сайте мэрии Ярославля.

Впрочем, такая ситуация в городе возникает практически каждый год.