Токио, 16 января 2020, 10:41 — REGNUM На YouTube-канале компании Bandai Namco 15 января вышел релизный трейлер игры Dragon Ball Z: Kakarot. В нём разработчики представили всех главных героев проекта.
Релиз Dragon Ball Z: Kakarot состоится 17 января 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.
Напомним, Dragon Ball — это популярная манга и одноимённый аниме-сериал. Выпуск первой главы состоялся в 1984 году.
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