Уфа, , 10:44 — REGNUM Движение транспорта на участке улицы Комсомольской в Уфе временно закроют до конца марта. Об этом 16 января сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, движение автомобилей по трем полосам улицы Комсомольской на участке от улицы имени города Галле до улицы Бессонова закроют для транспорта с 24:00 часов 17 января до 31 марта 2020 года из-за дорожных работ.

Движение автомобилей будет осуществляться по одной полосе нечетной стороны дороги ул. Комсомольской с направлением движения автомобилей к улице Бессонова. Отмечается, что после завершения работ, улица Комсомольская, на которой увеличится пропускная способность, станет «дублёром» проспекта Октября. Реконструкция объекта идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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