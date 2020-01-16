Токио, , 10:37 — REGNUM Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае, зафиксирован в Японии. Об этом сегодня, 16 января, сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны и источник в правительстве Японии.

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По данным властей, заболевший — гражданин Китая, проживающий в префектуре Канагава. Известно, что мужчина вернулся в Японию 6 января после поездки в город Ухань, где он навещал родственников. 10 января он был госпитализирован с симптомами кашля и жара, а 15 января его выписали из больницы. Отмечается, что это пока единственный случай заболевания в Японии. Ни у членов семьи китайского гражданина, которые живут с ним, ни у врачей, лечивших его, признаков заболевания не выявлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. По состоянию на 3 января 2020 года заболевание было диагностировано уже у 44 пациентов, из них у 11 человек пневмония протекает в тяжёлой форме, состояние остальных пациентов оценивается врачами как стабильное.