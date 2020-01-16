Краснодар, 16 января 2020, 10:36 — REGNUM Компенсационные земельные участки для компаний-инвесторов долгостроев сформированы в Краснодаре, сообщила 16 января пресс-служба администрации края. В частности, как сообщил на заседании краевой межведомственной комиссии по оказанию содействия обманутым дольщикам глава Краснодара Евгений Первышов, участки сформированы в поселках Знаменский и Зеленопольский, в дальнейшем они будут переданы застройщикам, которые завершат объекты, брошенные другими строительными компаниями.
Как отмечалось, в настоящее время за счёт субсидий из бюджета края ведётся достройка пяти жилищных комплексов в Краснодаре. В 2019 году застройщикам на эти цели было выделено 504,5 млн рублей, на 2020 год планируется направить субсидию в сумме около 535 млн рублей. Цель — завершить строительство самых сложных объектов. В 2019 году был сдан ЖК «Форт Карасун», на ЖК «Талисман» завершены общестроительные работы, ЖК «Территория счастья» и «Южный» планируется сдать весной, ЖК «Валентина» — в третьем квартале. В отношении ЖК «Луч» Фонд защиты прав дольщиков направил заявление в арбитражный суд о признании застройщика банкротом. Решение о возможности финансировании ЖК «Большая Российская» будет принимать Сбербанк.