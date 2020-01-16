Краснодар, , 10:36 — REGNUM Компенсационные земельные участки для компаний-инвесторов долгостроев сформированы в Краснодаре, сообщила 16 января пресс-служба администрации края. В частности, как сообщил на заседании краевой межведомственной комиссии по оказанию содействия обманутым дольщикам глава Краснодара Евгений Первышов, участки сформированы в поселках Знаменский и Зеленопольский, в дальнейшем они будут переданы застройщикам, которые завершат объекты, брошенные другими строительными компаниями.

«По левой стороне территории, которая отошла муниципалитету, от трассы М4-Дон сформирован 131 земельный участок. Они поставлены на кадастровый учет. Общая площадь участков, которые предполагается использовать как компенсационные под жилищное строительство, составляет 103,6 га. Остальные участки под дороги, социальные объекты, медицинский кластер и другие объекты», — сообщил глава города.

Как отмечалось, в настоящее время за счёт субсидий из бюджета края ведётся достройка пяти жилищных комплексов в Краснодаре. В 2019 году застройщикам на эти цели было выделено 504,5 млн рублей, на 2020 год планируется направить субсидию в сумме около 535 млн рублей. Цель — завершить строительство самых сложных объектов. В 2019 году был сдан ЖК «Форт Карасун», на ЖК «Талисман» завершены общестроительные работы, ЖК «Территория счастья» и «Южный» планируется сдать весной, ЖК «Валентина» — в третьем квартале. В отношении ЖК «Луч» Фонд защиты прав дольщиков направил заявление в арбитражный суд о признании застройщика банкротом. Решение о возможности финансировании ЖК «Большая Российская» будет принимать Сбербанк.