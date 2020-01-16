Токио, 16 января 2020, 10:35 — REGNUM Авторы Shenmue III назвали дату выхода первого DLC (дополнительный контент) к своей игре. Его релиз состоится 21 января 2020 года, сообщалось 15 января на странице проекта в Twitter.
https://twitter.com/Shenmue3/status/1217451714565025792
Дополнение Battle Rally добавит в игру новую особенность под названием «боевые забеги». В этом режиме геймерам предстоит обогнать всех соперников, параллельно сражаясь с ними в рукопашном бою.
Напомним, релиз Shenmue III состоялся в ноябре 2019 года. Игра получила преимущественно положительные отзывы от игроков и критиков.
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