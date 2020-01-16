Барнаул, , 10:29 — REGNUM Опасность птичьего гриппа заключается в возможности развития малоконтролируемого всплеска инфекции и появлении эпидемии. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Он также отметил, что учитывая отсутствие иммунитета и разнообразный контингент восприимчивых людей, не исключены множественные случаи летальных исходов.

«В истории известны прецеденты, когда эпидемии подрывали экономическое благополучие и обороноспособность могущественных государств. Поэтому подобные воздушно-капельные инфекции всегда находятся в поле зрения профильных ведомств. Приоритет отводится превентивным мерам, то есть воздействию на пути проникновения опасной инфекции в страну», — отметил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор известил о том, что России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который, в частности, могут занести перелетные птицы. Пока он зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии.